"Próbował udusić niemieckiego policjanta", uciekł do Polski

Strażnicy graniczni, policjanci oraz strażacy brali udział w akcji zatrzymania 44-letniego Ukraińca podejrzewanego o przemyt ludzi. Sygnał o dostali od niemieckiej policji. Tam mężczyzna miał zaatakować policjanta, próbując go udusić.

- Wcześniej policjanci z Niemiec usiłowali zatrzymać mężczyznę, gdy transportował przez granicę obywateli Iranu, jednak rzucił się na on funkcjonariuszy i jednego z ich usiłował udusić. Wykorzystując fakt, że drugi z niemieckich policjantów zajął się rannym kolegą, wsiadł do auta i odjechał, uciekając do Polski - przekazała rzeczniczka prasowa komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak.