Ponad 60-letni bracia znęcali się nad szczeniakiem. Im grozi więzienie, pieska przygarnął interweniujący policjant

Trzy lata więzienia grożą dwóm mieszkańcom okolic Namysłowa (województwo opolskie) podejrzanym o znęcanie się nad szczeniakiem. 61- i 65-latek przyznali się do stawianych im zarzutów i zrzekli się praw do psa. Przygarnął go policjant, który interweniował w domu mężczyzn.