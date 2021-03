"Wykorzystując firmy kurierskie rozprowadzili w Polsce i Czechach tytoń o wartości 25 milionów"

Funkcjonariusze straży granicznej w Jeleniej Górze, we współpracy z czeskimi celnikami, rozbili grupę rozprowadzającą nielegalny tytoń na ogromną skalę. Do dystrybucji wykorzystywane były firmy kurierskie zarejestrowane w Polsce i w Czechach. Służby naszych południowych sąsiadów szacują, że w ciągu co najmniej dwóch lat grupa rozprowadziła tytoń o wartości 150 milionów koron czeskich, czyli około 25,5 miliona złotych.