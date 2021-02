Co miesiąc ZUS wypłaca jej dwa grosze emerytury

38 groszy - emeryturę w takiej wysokości dostaje mieszkanka Legnicy (województwo dolnośląskie). Jednak nie jest to najniższa kwota, jaka wpływa na konto polskich seniorów. "Rekordzistką" jest mieszkanka Lubelszczyzny, która co miesiąc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaje całe dwa grosze.

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik dolnośląskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w województwie emeryturę otrzymuje niemal pół miliona osób. W całej Polsce świadczenia emerytalne z ZUS wypłacane są natomiast ponad 7,7 milionowi osób. I choć przeciętna emerytura w kraju - to według informacji podawanych przez urzędników - około 2,4 tys. złotych, to są osoby, które zdecydowanie od tej średniej odbiegają. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

38 groszy na Dolnym Śląsku, dwa grosze na Lubelszczyźnie

Wśród mieszkańców Dolnego Śląska jest seniorka, która otrzymuje świadczenie w wysokości 38 groszy brutto. Skąd taka kwota? - Mieszkanka Legnicy w swoim życiu przepracowała tylko jeden dzień - wyjaśnia Kowalska-Matis. Jednak to nie seniorka z Dolnego Śląska jest polską rekordzistką w wymiarze najniższej pobieranej z ZUS emerytury. Najniższe świadczenie w Polsce wypłacane jest mieszkance Lubelszczyzny. Co miesiąc ZUS wypłaca jej dwa grosze. Kobieta, podobnie jak seniorka z Legnicy, odprowadziła składkę emerytalną tylko za jeden dzień pracy. - Trudno oczekiwać, że jeśli ktoś w swoim życiu przepracował tylko kilka dni będzie miał wysoką emeryturę – podkreśla Kowalska-Matis. W Polsce - jak wynika z danych prezentowanych przez ZUS - ponad 330 tysięcy emerytów dostaje świadczenia niższe niż minimalna emerytura, czyli obecnie (w lutym 2021 roku) 1200 złotych. Jednak jak tłumaczy Kowalska-Matis, że osoby z odpowiednio długim stażem pracy, które jednak zarabiały niewiele, a przez to ich wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż ta minimalna mogą liczyć na jej podniesienie do kwoty emerytury gwarantowanej. Jednak jest to możliwe przy spełnieniu warunku. - Gdy kobiety mają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, a mężczyźni przepracowali co najmniej 25 lat - przekazuje rzeczniczka. CZYTAJ WIĘCEJ O BIEDAEMERYTURACH W TEKŚCIE KONKRET24 NA TVN24.PL

Im dłużej, tym lepiej

A jaka jest najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS? To świadczenie w wysokości 34 tysięcy złotych, jakie każdego miesiąca otrzymuje 86-latek, który przepracował 62 lata swojego życia. W tym czasie na swoim koncie emerytalnym w ZUS zgromadził 2,4 miliona złotych. Trzy lata krócej pracował 83-latek, który teraz co miesiąc dostaje emeryturę w wysokości 28 tysięcy złotych. Niemal 24 tysiące złotych co miesiąc wypłacane jest 82-latce, które przepracowała 61 lat. Kobieta na koncie w ZUS uzbierała ponad 1,8 miliona złotych. To w Polsce. A jak na tym tle wypada Dolny Śląsk? Najwyższe świadczenie otrzymuje tu mieszkaniec Wałbrzycha. Przepracował 54 lata w przemyśle ciężkim, ma ponad 14 tysięcy emerytury miesięczne.

Autor:tam/gp

Źródło: ZUS Dolny Śląsk