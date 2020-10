Zostawił saszetkę na dachu auta. W środku 25 tysięcy złotych, telefon i dokumenty

Mieszkaniec Polkowic (Dolnośląskie) zostawił na dachu swojego samochodu saszetkę wypełnioną gotówką i poszedł do domu. Miał szczęście, że kilka minut później znalazł ją policjant.

Zmęczony po pracy kompletnie zapomniał o wartościowym pakunku. Mężczyzna zostawił saszetkę na dachu swojego auta i poszedł do domu. Może jednak mówić o dużym szczęściu, bo pieniądze wróciły do niego zanim zdążył zorientować się, że je zgubił.

"Z całego serca dziękuję"

- Kilka minut później obok tego samego miejsca przechodził będący po służbie polkowicki policjant, który zauważył saszetkę i na podstawie dokumentów dotarł do właściciela - mówi Przemysław Rybikowski, oficer prasowy polkowickiej policji.

Wdzięczny mieszkaniec napisał list skierowany do komendanta policji w Polkowicach, w którym chwali postawę policjanta.

"O północy zostałem obudzony dzwonkiem do drzwi przez polkowickiego funkcjonariusza, który zauważył na dachu mojego pojazdu saszetkę z zawartością 25 tysięcy złotych, telefonu i dokumentów, po czym natychmiast udał się pod mój adres i oddał moją własność. Jestem mu strasznie wdzięczny za taką postawę i jeszcze raz z całego serca dziękuję. Niewiele osób zachowałoby się tak jak on. Wiele osób w społeczeństwie kieruje się mylnym hasłem 'znalezione-niekradzione'. Postawa policjanta z waszej jednostki jest godna podziwu i napawa mnie optymizmem. (…) nie chce nawet pomyśleć, co w sytuacji, jakby te pieniądze trafiły w nieodpowiednie ręce" - zaznaczył w liście właściciel.