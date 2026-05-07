Wrocław Pijany jechał na elektrycznej hulajnodze. Ta przejażdżka słono go kosztowała

Polkowice

W poniedziałek, 4 maja, policjanci zauważyli mężczyznę, który poruszał się na hulajnodze ulicami Polkowic. Jego styl jazdy oraz manewry wskazywały, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

Kiedy policjanci postanowili przeprowadzić kontrolę - od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Po przebadaniu go alkomatem, okazało się, że miał w organizmie blisko jeden promil alkoholu.

Mężczyzna jechał hulajnogą mając blisko jeden promil alkoholu Źródło: KPP w Polkowicach

Mandat za jazdę hulajnogą po alkoholu

"Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne - mieszaniec powiatu polkowickiego stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego" - podkreśla dolnośląska policja.

Za kierowanie hulajnogą pod wpływem alkoholu mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

