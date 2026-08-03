Pędził 212 kilometrów na godzinę po S3. Tłumaczenie kierowcy zdziwiło policjantów
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach podczas weekendowych kontroli na drodze ekspresowej S3 zatrzymali kierowcę, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość.
"26-letni obywatel Serbii poruszał się z prędkością 212 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 kilometrów na godzinę. Mężczyzna tłumaczył policjantom swoje zachowanie słowami: 'Dobra droga, to można jechać szybciej'" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach.
Funkcjonariusze podkreślają, że takie podejście jest bardzo niebezpieczne. Nawet na drogach ekspresowych nadmierna prędkość znacząco wydłuża drogę hamowania, ogranicza czas na reakcję i zwiększa ryzyko tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.
Słono zapłacił i dostał 15 punktów karnych
Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 92 kilometrów na godzinę kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, który zapłacił na miejscu. Ponadto na konto mężczyzny trafiło 15 punktów karnych.