Wrocław Pędził 212 kilometrów na godzinę po S3. Tłumaczenie kierowcy zdziwiło policjantów Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Polkowicach

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Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach podczas weekendowych kontroli na drodze ekspresowej S3 zatrzymali kierowcę, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość.

"26-letni obywatel Serbii poruszał się z prędkością 212 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 kilometrów na godzinę. Mężczyzna tłumaczył policjantom swoje zachowanie słowami: 'Dobra droga, to można jechać szybciej'" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach.

Jechał 212 kilometrów na godzinę po S3 Źródło zdjęcia: KPP w Polkowicach

Funkcjonariusze podkreślają, że takie podejście jest bardzo niebezpieczne. Nawet na drogach ekspresowych nadmierna prędkość znacząco wydłuża drogę hamowania, ogranicza czas na reakcję i zwiększa ryzyko tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Słono zapłacił i dostał 15 punktów karnych

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 92 kilometrów na godzinę kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, który zapłacił na miejscu. Ponadto na konto mężczyzny trafiło 15 punktów karnych.

Mandat 2500 złotych za prędkość Źródło zdjęcia: KPP w Polkowicach