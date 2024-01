Na trasie ekspresowej skończyło mu się paliwo, wysiadł z auta i został potrącony

Policjantka z Polkowic, wracając ze służby do domu, zauważyła mężczyznę na trasie S3. Okazało się, że skończyło mu się paliwo i próbował pieszo dostać się do stacji paliw, ale został potrącony przed innego kierowcę. Sprawca uciekł, pozostawiając go bez opieki. Policjantka pomogła poszkodowanemu i wezwała karetkę pogotowia.