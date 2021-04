Oszukała babcię, by wydostać chłopaka z więzienia

- 19-latka potrzebowała ponad pięciu tysięcy złotych, żeby zapłacić grzywnę za swojego chłopaka., który miał przynajmniej do lipca 2021 roku odbywać karę pozbawienia wolności. Mógł wyjść wcześniej, ale tylko wtedy, gdyby miał pieniądze na spłatę grzywny - przekazuje Przemysław Rybikowski z policji w Polkowicach. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> 19-latka, by zdobyć pieniądze i wydostać z więzienia swojego chłopaka postanowiła oszukać swoją babcię. - Powiedziała, że chce wyciągnąć rower z piwnicy. Gdy wnuczka z babcią poszły do piwnicy do mieszkania 73-latki wszedł mężczyzna, który ukradł 80 tysięcy złotych - opisuje Rybikowski.

Wyszedł na wolność i ruszyło go sumienie

Następnie mężczyzna - jak informują policjanci - podzielił się połową łupu z wnuczką okradzionej kobiety. Następnie para pojechała do Głogowa, by zapłacić grzywnę i z miejscowego zakładu karnego wydostać chłopaka 19-latki. - 29-latek po wyjściu na wolność dowiedział się skąd pochodziły środki na jego uwolnienie. W tym momencie sprawy zaczęły się komplikować - relacjonuje Rybikowski. Zakochani postanowili zwrócić część pieniędzy i przeprosić za to, co się stało. Wcześniej jednak za gotówkę opłacili mieszkanie, zrobili zakupy i odłożyli część pieniędzy na wspólną przyszłość. - Ta jednak wcale nie malowała się w różowych barwach, bo na tym etapie w sprawę zaangażowani byli już policjanci - podkreśla Rybikowski. I dodaje, że mundurowi namierzyli i zatrzymali parę. Odzyskali też niemal 58 tysięcy złotych. 29-latek - przy którym znaleziono narkotyki - usłyszał zarzut paserstwa, a jego 19-letnia dziewczyna jest podejrzana o kradzież. Parze grozi do pięciu lat więzienia. - Czynności w tej sprawie nadal są prowadzone i zmierzają do zatrzymania trzeciego z uczestników tego przestępstwa - zaznacza policjant.