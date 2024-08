91-latek jechał pod prąd drogą ekspresową

czytaj dalej

Taką wypowiedź traktuję jako kolejny przykład nacisku na Państwową Komisję Wyborczą ze strony rządzącej - powiedział szef klubu PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do słów wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka o piknikach wojskowych w czasie kampanii wyborczej. - Wykorzystywali pieniądze Polaków do prowadzenia kampanii wyborczej i to musi być ukarane. To musi być wypalone rozgrzanym żelazem i żadne płacze Błaszczaka nie mogą przeszkadzać - skomentował europoseł KO Marcin Kierwiński.