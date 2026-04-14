Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Ukradł rower. Uciekając, "dołączył" do wyścigu kolarskiego

|
Mężczyzna poruszał się na drogim rowerze
Do zdarzenia doszło w gminie Sobótka (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Policyjny pościg podczas wyścigu "Ślężański Mnich" na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze ścigali młodego mężczyznę, którego podejrzewali o kradzież roweru jednego z zawodników. Jednoślad wrócił do właściciela, a 20-latek skończył z zarzutami.

W niedzielę, 12 kwietnia, w gminie Sobótka (Dolny Śląsk) odbył się wyścig kolarski dla amatorów "Ślężański Mnich". Wydarzenie co roku przyciąga setki kolarzy. Tym razem uczestnicy imprezy byli również świadkami policyjnego pościgu.

Funkcjonariusze, którzy zabezpieczali wyścig, dostrzegli młodego mężczyznę jadącego profesjonalnym rowerem. W tych okolicznościach nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że znali 20- latka z kradzieży, których się wcześniej dopuszczał.

Źródło: KMP Wrocław

Policjanci postanowili skontrolować mężczyznę, tyle że ten zamiast się zatrzymać, zaczął uciekać. W pewnym momencie wjechał na trasę wyścigu kolarskiego i kontynuował ucieczkę wśród uczestników zawodów.

- Wjechał na trasę, gdzie właśnie rozgrywał się wyścig jednej z kategorii wiekowych. Z relacji świadków wynika, że nawet miał w pewnym momencie wyprzedzić peleton. Policjanci ruszyli za nim i szybko go zatrzymali - zrelacjonowała asp. sztab. Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rower wrócił do właściciela

Jak ustalili policjanci, 20-latek jechał rowerem, który należał do 17-letniego uczestnika wyścigu. - Do kradzieży roweru wraz z nawigacją doszło w chwili, gdy zawodnik przygotowywał się do wyścigu. Sprzęt był wart prawie 30 tysięcy złotych - wskazała asp. sztab. Nicer.

Policjanci zabezpieczyli rower oraz nawigację, którą po drodze wyrzucił 20-latek. Sprzęt przekazano właścicielowi.

20-latek usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży mienia, do których się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Źródło: KMP Wrocław
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

Udostępnij:
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

