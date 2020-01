Zniszczony krzyż, anioły bez głowy. Wandale poszukiwani

Szukają sprawców

- Do tej pory otrzymaliśmy cztery zgłoszenia. Łącznie jest uszkodzony sześć figur sakralnych i jeden krzyż. Prowadzimy postępowanie w kierunku obrażania uczuć religijnych. Przypuszczamy, że odpowiadają za to ci sami sprawcy. Trwają intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie tych osób - informuje Edyta Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji.

Zbiórka na nowe figury i monitoring

Mocno liczą na to mieszkańcy wsi, którzy z jednej strony są oburzeni tym, co się stało, a z drugiej nie mają zamiaru pozwolić na kolejne profanacje.

- Wszystkim nam tutaj przykro, że stało się to u nas, na wiosce. Nie wiemy, po co ktoś miałby to robić, różne myśli przychodzą do głowy. Ale nie poddamy się, nie ma miejsca u nas na takie zdarzenia. To piękna okolica, tutaj mieszkają ludzie z dziada pradziada, dbają o swoją kulturę. Będziemy robić zbiórkę na nowe figury i na monitoring - m��wi Marlena Ożga, sołtys Wojanowa.