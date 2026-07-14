Wrocław Zderzyła się z wozem strażackim

Polanica Zdrój. Zderzenie wozu strażackiego z autem Źródło wideo: Paulina Schulz Źródło zdj. gł.: Paulina Schulz

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Do zdarzenia doszło we wtorek na ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdrój (Dolny Śląsk). Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 14.35.

Zderzenie auta z wozem strażackim Źródło zdjęcia: Paulina Schulz

- Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca autem nie zapanowała nad pojazdem i doprowadziła do zderzenia z wozem straży pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia będziemy jeszcze wyjaśniać - powiedziała nam podinsp. Wioletta Martuszewska, rzeczniczka kłodzkiej policji.

Dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej potwierdził, że auto zderzyło się ze specjalnym wozem strażackim z drabiną. Autem osobowym podróżowała jedna osoba, a w pojeździe straży pożarnej było dwóch strażaków.

Jechali oni, by usunąć drzewa powalone w czasie załamania pogody.

Dwóch strażaków przewieziono do szpitala Źródło zdjęcia: Paulina Schulz

"Wszyscy byli przytomni i był z nimi kontakt. Dwóch strażaków trafiło na badania do szpitala" - przekazał dyżurny.

Jak poinformowała policja, hospitalizacja nie była potrzebna.

Tuż po zdarzeniu wprowadzono na trasie ruch wahadłowy.