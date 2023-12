Paraliż pociągów na południu Polski. Kolejarze skuwają lód

czytaj dalej

Komisja, mając świadomość, że czas, który mamy do dyspozycji, jest ograniczony, wybrała temat, co do którego wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie w ciągu tych kilku tygodni go zamknąć - powiedział odwołany członek komisji "lex Tusk" Przemysław Żurawski vel Grajewski. Odnosząc się do cząstkowego raportu komisji i sugestii, że członkowie wiedzieli, jakie analizy przeprowadzą, odparł, że "to niewątpliwie nie było trudne do przewidzenia".