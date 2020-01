Psa uderzał młotkiem w głowę. "Chciał mu ulżyć w cierpieniu"

Na posesji młotek i łopata ze śladami krwi

Kilka uderzeń dwukilogramowym młotkiem w głowę, bo "chciał ulżyć w cierpieniu"

W prokuraturze 65-latek usłyszał zarzut zabicia czworonoga. Śledczy nie mają wątpliwości, że działał ze szczególnym okrucieństwem. - Psu zadał kilka razy uderzenia dwukilogramowym młotkiem w głowę. Zwierzę w tym czasie przebywało w zamkniętym kojcu - przekazuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Właściciel zabitego zwierzęcia - jak relacjonuje prokurator - twierdzi, że chciał ulżyć swojemu pupilowi w cierpieniu. - Jednak swoim zachowaniem przyniósł psu zarówno ból, cierpienie, jak i w konsekwencji śmierć - podkreśla Czułowski. Prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd do wniosku się przychylił. A to oznacza, że 65-latek najbliższe dwa miesiące spędzi za kratami. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.