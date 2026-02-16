Byli w trakcie rozwodu, przyszedł do mieszkania i zabił żonę. Areszt dla 45-latka

Do zdarzenia doszło w Pieszycach na Dolnym Śląsku Źródło: Google Earth

Decyzja o aresztowaniu mężczyzny zapadła w poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie. Do zabójstwa 44-latki doszło 13 lutego rano w Pieszycach.

"Mężczyzna, wobec którego sąd wcześniej zastosował nakaz opuszczenia wspólnego lokalu, przyszedł do mieszkania zajmowanego przez swoją żonę, z którą był w trakcie procesu rozwodowego. W mieszkaniu nie było żadnych innych osób. Pomiędzy małżonkami doszło do kłótni na tle wzajemnych rozliczeń finansowych, w trakcie której mężczyzna przy pomocy noża zadał kilkanaście ran kłutych swojej żonie w okolicach klatki piersiowej, szyi, rąk, które spowodował intensywne krwawienie" – podała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.

Grozi mu dożywicie

Według ustaleń prokuratury mężczyzna wezwał policję i pogotowie, jednak życia 44-latki nie udało się uratować.

Mąż zmarłej został zatrzymany, dwa dni później usłyszał zarzut zabójstwa. "Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, jednak w swoich wyjaśnieniach starał się pomniejszać swoją winę i wykazywać, iż przyczyną kłótni była agresja ze strony żony" – czytamy w komunikacie prokuratury.

45-latkowi grozi do żywocie.

