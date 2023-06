Piesek błąkał się przy drodze, uratowali go policjanci. "Prawdopodobnie wystraszył się porannej burzy"

Policjanci z Jaworu (woj. dolnośląskie), patrolując jedną z ruchliwych dróg powiatowych, zauważyli błąkającego się i mokrego psa. Na jego obroży znajdował się numer telefonu do właściciela, dzięki czemu szybko do niego wrócił.

Pies zachowywał się spokojnie, jednak był mocno wystraszony i trząsł się z zimna. Policjanci zatrzymali radiowóz na poboczu, a jeden z funkcjonariuszy ruszył w kierunku czworonoga, nawołując go, by do niego podbiegł.