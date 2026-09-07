Wrocław Pielęgniarz podejrzany o usiłowanie zabójstwa pacjenta. "Wpadł w amok" Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Pielęgniarz podejrzany o próbę zabicia pacjenta Źródło wideo: UWAGA! TVN Źródło zdj. gł.: UWAGA TVN

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Chodzi o Piotra P., który w ubiegłym tygodniu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 77-letniego pacjenta i został aresztowany.

Pielęgniarz usłyszał zarzuty i został aresztowany Źródło zdjęcia: UWAGA TVN

"18 sierpnia pracownicy szpitala ujawnili okoliczności wskazujące na podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z udziałem jednego z nowo zatrudnionych pracowników szpitala wobec pacjenta oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. O zdarzeniu niezwłocznie poinformowano policję. Osoba podejrzewana o dokonanie czynu została ujęta przez służbę ochrony obiektu na terenie szpitala" - przekazała tvn24.pl dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka.

Lecznica poinformowała, że umowa z pielęgniarzem została natychmiast rozwiązana. W tym szpitalu pracował od niedawna.

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Podejrzewali, że może krzywdzić pacjentów

Pielęgniarz z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu już wcześniej miał się zachowywać agresywnie - ustalili dziennikarze programu "Uwaga!" TVN. Współpracownicy podejrzanego pielęgniarza podejrzewali, że może on krzywdzić pacjentów, dlatego składali skargi.

"On wpadł w szał, w taki amok i on zaczął go dusić. I koleżanka weszła i mówi: Co ty robisz? A on mówi: Nie wpi****laj się się, ja wiem, co ja robię. Weszła na korytarz i zaczęła krzyczeć: ratunku! I dopiero pielęgniarz go odciągnął od tego pacjenta - tak o Piotrze P. mówiła jedna z osób, do której dotarli dziennikarze "Uwagi!".