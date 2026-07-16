Wrocław Motorniczy z Wrocławia dostał w twarz od pasażera. 51-latek usłyszał zarzut Aleksandra Arendt-Czekała |

Atak na motorniczego we Wrocławiu. 51-latek usłyszał zarzut Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MPK Wrocław

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Agresywne zachowanie we wrocławskim tramwaju linii nr 3 w kierunku Księża Małego. 10 lipca na przystanku przy ul. Traugutta do pojazdu weszła para z psem bez założonego kagańca. Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego podszedł do pasażerów.

- Motorniczy zwrócił uwagę pasażerowi, informując go o obowiązku przewożenia zwierzęcia z założonym kagańcem. W odpowiedzi mężczyzna zaatakował motorniczego, uderzając go otwartą dłonią w twarz - poinformowała podkom. Aleksandra Freus z biura prasowego wrocławskiej policji.

Zajście widać na nagraniu z monitoringu, które opublikowało MPK we Wrocławiu.

Pasażer zaatakował motorniczego we wrocławskim tramwaju. Nagranie z monitoringu Źródło: MPK Wrocław

Odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej

Policjanci ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go.

- 51-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 222, paragraf 1 Kodeksu karnego, polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - powiedziała Freus.

Od 2023 roku motorniczowie podczas pracy są objęci ochroną jak funkcjonariusze publiczni. Za naruszenie ich nietykalności grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do trzech lat więzienia.

W poważniejszych przypadkach, gdy sprawca użyje niebezpiecznego przedmiotu, sąd może orzec karę do 10 lat więzienia.

Pies tylko w kagańcu i na smyczy

"Motorniczy, zwracając uwagę pasażerom, odpowiedzialnie i sumiennie wykonywał swoją pracę. Reakcja mężczyzny w żaden sposób nie może być usprawiedliwiona. Nie będziemy tolerować takich zachowań - każdy tego rodzaju incydent będzie zgłaszany odpowiednim służbom" - poinformowało MPK w mediach społecznościowych.

Zajście w tramwaju nagrała kamera Źródło zdjęcia: MPK Wrocław

MPK przypomina, że w komunikacji miejskiej dozwolony jest przewóz jednego psa pod opieką podróżnego. Zwierzę musi posiadać aktualne świadectwo szczepienia. Jest jeszcze jeden warunek: pies ten trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec.

Wyjątek stanowią psy asystujące - o ile właściciele posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich status.