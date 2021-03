"Siwa + T.D." i znak Polski Walczącej na skale w parku narodowym. Szukają autora tych napisów

Napisy na skałach na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych zauważono po ostatnim marcowym weekendzie. Pracownicy parku mają pewność, że to właśnie wtedy ktoś chwycił za spray i na głazach wypisał "Siwa + T.D." i wymalował znak Polski Walczącej. Tego kogoś chcą znaleźć. "Kiedy komuś bezwiednie wypada z kieszeni folia po wafelku, która później poniewiera się po lesie - to zwykła niezdarność. Kiedy "turysta" świadomie zostawia w lesie puszki po piwie lub wrzuca płaty styropianu w szczeliny skalne – to wyjątkowe prostactwo" - komentują na Facebooku pracownicy PNGS. Do opisania tego, co pozostawił wandal na skałach nie znaleźli cenzuralnych słów. Dlatego w facebookowym wpisie znalazła się seria rozzłoszczonych emotikonek. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>