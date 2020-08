Korki na drodze, tłumy na szlakach i apel do turystów. "Pamiętajcie, że żyjemy w czasach tajemniczej zarazy"

Władze Parku Narodowego Gór Stołowych apelują do turystów, by ci rozsądnie planowali swój wypoczynek. Wszystko dlatego, że ludzie, którzy tłumnie pojawiają się w parku, by odwiedzić między innymi Błędne Skały nie zawsze przestrzegają obowiązujących zaleceń.

"Piąty dzień sierpnia roku 2020, okolice parkingu YMCA. Pełne słońce. Zaskoczeni turyści stoją w korku na drodze prowadzącej do Błędnych Skał. Inni, zdesperowani brakiem miejsca na parkingu porzucają swój pojazd na Szosie Stu Zakrętów, zakłócając ruch" - czytamy na facebookowym profilu Parku Narodowego Gór Stołowych. To właśnie w mediach społecznościowych władze parku opublikowały zdjęcia tego, co dzieje się na drodze i parkingu. Widać na nich sznur samochodów tłoczących się na wąskiej, górskiej drodze. Jak wskazuje szefostwo parku później wcale nie jest lepiej. Tłum, który wysypuje się z aut idzie na szlak, by dotrzeć do skalnego labiryntu. A tam, jak czytamy na Facebooku, "ocierają się nie tylko o szorstki piaskowiec". OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

"Pamiętajcie, że żyjemy w czasach tajemniczej zarazy"

Nie lepiej jest na trasie prowadzącej na Szczeliniec Wielki. Tam turyści muszą odstać swoje po bilet w kilkudziesięciometrowej kolejce. Dlatego władze parku apelują, by swoje wędrówki zaplanować w godzinach innych niż godziny szczytu, a więc nie w czasie od 9 do 16. Zapowiadają też, że możliwe jest wprowadzenie systemu krótkotrwałych przerw w sprzedaży biletów na trasę turystyczną na Szczelińcu Wielkim. Dzięki temu zwiększyć ma się komfort zwiedzania dla turystów, którzy już znajdują się na szlaku. Obsługa parku przyznaje też, że ci, którzy odwiedzają największe atrakcje Gór Stołowych nie zawsze przestrzegają zaleceń związanych z zasadami higieny i bezpieczeństwa. "Pamiętajcie, że żyjemy w czasach tajemniczej zarazy" - podkreślono we wpisie na Facebooku. I zaapelowano o mądre planowanie wypoczynku, bo "życie mamy tylko jedno, a urlopu jeszcze mniej".

