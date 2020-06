Zaginął siedem lat temu, teraz zmumifikowane ciało znaleziono w budynku obok jego domu

W identyfikacji pomogła endoproteza

Na początku czerwca na posesji, gdzie stoi dom zaginionego mężczyzny i gdzie wciąż mieszka jego rodzina, pojawili się policjanci. "Od razu przywieźli podnośnik, wiedzieli gdzie szukać" - opisuje portal nto.pl. A jak mówi nam Bar, policjanci szukali w jednym z pomieszczeń gospodarczych. - Zmumifikowane ciało znajdowało się na piętrze pomieszczenia gospodarczego, w miejscu, gdzie składowano słomę. Ciało nie było ukryte, ale przez lata nikt tam nie zaglądał - relacjonuje prokurator. I dodaje, że na górę można dostać się wyłącznie po drabinie. W budynku, gdzie znaleziono ciało, nie ma bowiem schodów. I choć po stanie zmumifikowanych zwłok trudno jest mieć pewność, że należą one do zaginionego mężczyzny, to śledczy nie mają wątpliwości. - Zaginiony miał wszczepioną endoprotezę, a ta ma indywidualny numer, który zgadza się z tym w ciele zmarłego - podkreśla prokurator.

Śledztwo prokuratury

Dlaczego, po siedmiu latach od zaginięcia, policja postanowiła sprawdzić akurat to miejsce? Tego śledczy nie ujawniają. Sprawę bada teraz Prokuratura Rejonowa w Nysie. Jednak, by wyjaśnić to, co się stało, konieczne są dalsze badania. Oprócz sekcji, zwłok której wyniki dadzą odpowiedź na pytanie o mechanizm i przyczyny śmierci mężczyzny, planowane jest także między innymi wykonanie badań toksykologicznych.