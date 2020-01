Rolnika zjadły świnie, które hodował

71-latek wynajmował mieszkanie na jednej z posesji w Osieku. Hodował tam świnie. Jak się później okazało, były to krzyżówki świni hodowlanej i dzika.

Sekcja nie wykazała przy tym, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Nie wiadomo zatem, czy 71-latek zmarł w wyniku jakiegoś schorzenia, czy na przykład zasłabł i to zwierzęta go zagryzły.