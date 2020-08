Pożar domu po uderzeniu pioruna. Prognozy nadal niebezpieczne, ostrzeżenie przed burzami z gradem

Bardzo silny wiatr i burze z gradem

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla województwa opolskiego oraz zachodniej części województwa śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest także grad. Z kolei alert drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy północnej części województwa mazowieckiego, wschodniej części województwa łódzkiego, zachodniej części województwa świętokrzyskiego, zachodniej części województwa małopolskiego, wschodniej części województwa śląskiego oraz części lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Tutaj również może pojawić się grad.