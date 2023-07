Podczas ucieczki wjechał w policjanta i wiózł go na masce pojazdu, wcześniej potrącił policjantkę

Zatrzymał się, ale nagle zmienił zdanie i zaczął uciekać. Na jednym ze skrzyżowań radiowozem zajechali uciekającemu drogę i podbiegli do samochodu. Kierowca potrącił policjantkę i wjechał w policjanta i wiózł go na masce. W końcu nie zapanował nad pojazdem i wjechał do lasu. Tam został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w Kolonowskich (woj. opolskie), gdzie patrol drogówki prowadził kontrolę prędkości na jednej z ulic miasta. W pewnym momencie policjanci zobaczyli audi. Gdy pomiar radaru wskazał na przekroczenie dozwolonej prędkości, policjantka dała sygnał kierującemu do zatrzymania się.

Nie ustępował pierwszeństwa innym pojazdom

Pościg po dwóch potrąceniach

Na kolejnym skrzyżowaniu kierujący nie zapanował nad samochodem i wjechał w las, gdzie został ujęty przez policjantów. Uciekającym był 59-letni mieszkaniec powiatu oleskiego, który w organizmie miał blisko promil alkoholu. Jak się okazało, ma on zatrzymane uprawnienia do kierowania za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli oraz naruszenie nietykalności funkcjonariuszy. Grozi mu za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności