Zderzenie karetki ze strażackim samochodem w Opolu. Pięć osób trafiło do szpitala

Na obwodnicy Opola karetka zderzyła się ze strażackim samochodem operacyjnym. Pięć osób - czterech strażaków i pacjent z ambulansu - trafiło do szpitala.

Do wypadku doszło w piątek około godziny 22.15 na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Oleskiej. Późnym wieczorem ratownicy medyczni jechali ambulansem z pacjentem do szpitala, a strażacy wracali samochodem typu SUV do bazy po akcji przy innym zdarzeniu drogowym.