Ruszył, mimo że miał czerwone światło. "Auto, w które wjechał, wyglądało jak do kasacji"

- Wracałem po pracy do domu, kiedy doszło do tego zdarzenia. To było na skrzyżowaniu ulicy Plebiscytowej z Ozimską. Szczęście w nieszczęściu, że miałem włączoną klimatyzację, przez co samochód rusza zawsze trochę wolniej. Gdyby nie to, to ja byłbym na wysokości tego passata - relacjonował pan Jarosław, Reporter 24. - To chwila, moment, ale zawsze trzeba popatrzeć w lewo i w prawo, mimo że ma się zielone światło - dodał.