Zabił wierzyciela, ciało zakopał na swojej posesji. 25 lat więzienia dla przedsiębiorcy

Sąd Okręgowy w Opolu wersję wydarzeń przedstawioną przez Marka M., zbliżoną do scenariusza filmu "Dług", uznał za linię obrony przedsiębiorcy. Za zamordowanie mężczyzny, od którego pożyczał pieniądze na procent, skazany został na 25 lat więzienia.

Wydarzenia rozegrały się 9 grudnia 2018 roku w podopolskiej Zawadzie, gdzie oskarżony prowadził warsztat samochodowy i komis. Tego dnia do jego warsztatu przyjechał Maciej Z., od którego oskarżony kilka razy pożyczał pieniądze na procent. Podczas spotkania miało dojść do awantury, w wyniku której właściciel warsztatu zabił Macieja Z. Zwłoki zakopał na swojej posesji.

W śledztwie oskarżony utrzymywał, że Maciej Z. przyjechał do niego, by uzyskać pisemne potwierdzenie kolejnej pożyczki, jakiej udzielił przedsiębiorcy. Miał być nerwowy, bo był pod wpływem narkotyków. W pewnym momencie zaczął grozić Markowi M. i jego rodzinie, po czym przystawił mu do głowy pistolet.