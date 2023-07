Ulicami Opola przeszedł 5. Marsz Równości. Na budynku ratusza zawisła tęczowa flaga

Ulicami Opola (woj. dolnośląskie) przeszedł 5. Marsz Równości. Tegoroczne hasło to "Opole domem dla wszystkich". Z tej okazji na budynku opolskiego ratusza zawisła tęczowa flaga. "To swego rodzaju symbol, potwierdzający, że Opole to miasto otwarte i tolerancyjne" - napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski.

Prezydent Opola objął marsz patronatem

Swojego poparcia uczestnikom marszu udzielił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który objął patronatem to wydarzenie. Z tej okazji na budynku opolskiego ratusza pojawiła się też tęczowa flaga. "To swego rodzaju symbol, potwierdzający, że Opole to miasto otwarte i tolerancyjne, choć kiedyś przed wejściem do ratusza wisiały flagi nazistowskie i symbole NSDAP" - napisał w mediach społecznościowych.