Podwójne zabójstwo i pożar dla zatarcia śladów. Zarzuty dla trzech osób, tożsamość ofiar wciąż nieznana

W niedzielę po godzinie 4 nad ranem kilka zastępów straży pożarnej zostało zadysponowanych do akcji gaśniczej. Płonęło mieszkanie na pierwszym piętrze w kamienicy przy ulicy Dubois. Na klatce schodowej panowało duże zadymienie. Strażacy musieli ewakuować mieszkańców wyższych pięter.

Po ugaszeniu pożaru i oddymieniu mieszkania w środku znaleziono ciała dwóch mężczyzn w średnim wieku. Już wtedy pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje o zauważalnych na ciałach ranach kłutych, jednak policja, do czasu zakończenia czynności swoich techników na miejscu zdarzenia, nie chciała przekazywać szczegółów.

Pożar miał zatrzeć ślady

W poniedziałek rano o pierwszych ustaleniach śledczych poinformowała Agnieszka Nierychła, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - Z naszych ustaleń wynika, że w mieszkaniu przy ulicy Dubois doszło do zabójstwa, a pożar miał posłużyć do zatarcia śladów. Nie ustalono jeszcze tożsamości ofiar - powiedziała policjantka.

Obcokrajowcy z zarzutami

W niedzielę wieczorem do sprawy zatrzymano trzech obcokrajowców - dwóch obywateli Mołdawii i jednego Ukrainy, w wieku od 26 do 42 lat. Aby ich przesłuchać, potrzebni byli tłumacze. We wtorek udało się zapewnić dwóch.