"Poczułem uderzenie i zgasł silnik. Odwróciłem się i zobaczyłem tira, który mnie pchał". Szukają kierowcy

"On nie zwalniał, a przyspieszał"

Co na temat tego, co stało się na drodze, mówi poszkodowany kierowca? Jak przyznaje, wszystko trwało kilkanaście sekund. - Poczułem straszne uderzenie, po którym zgasł silnik. Nie mogłem nic zrobić. Odwróciłem się i zobaczyłem białe auto. Rzucało mnie na prawo i lewo. Cały czas próbowałem uruchomić silnik - mówi Bartłomiej Łukaszewski. I dodaje: - Patrzyłem na zegar, który wskazywał, że samochód ciężarowy wcale nie zwalnia, a przyspiesza. Od 50 kilometrów na godzinę rozwinął prędkość do 80. I tak mnie prowadził na pewno około 200-300 metrów. Nie wiem, czy mógł mnie nie zauważyć, czy zasnął, czy co się takiego wydarzyło. Mężczyzna - jak mówi - cały czas trąbił. Miał też włączone światła awaryjne. W końcu - przy zjeździe z wiaduktu - pan Bartłomiej zdecydował się "uciec" spod tira. I skręcił w przydrożne zarośla. - Wielokrotnie zjeżdżaliśmy na przeciwległy pas, a nie chciałem po wjeździe na skrzyżowanie pociągnąć za sobą innych osób - podkreśla mężczyzna.