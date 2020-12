Wpadł, bo nie miał maseczki. W areszcie poczeka na decyzję o ekstradycji do Austrii

Miał przy sobie narkotyki, ale denerwował się czymś innym

Okazało się, że 44-latek miał przy sobie marihuanę. Jednak nie to było największą przyczyną jego zdenerwowania. - Po sprawdzeniu w policyjnych systemach na jaw wyszło, że wydano w jego sprawie Europejski Nakaz Aresztowania. Miał on dopuścić się wielu oszustw na terenie Austrii - relacjonuje policjantka. I dodaje, że szkody wyrządzone działalnością mieszkańca Opola oszacowano w Austrii na 42 tysiące euro. Mężczyzna trafił do aresztu i tam będzie czekał na decyzję o ekstradycji do Austrii.