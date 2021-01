Przesłuchali ponad 1,5 tysiąca osób i oskarżyli dwoje stomatologów o wyłudzenia

Dwoje stomatologów przez sześć lat miało oszukać Narodowy Fundusz Zdrowia na ponad 170 tysięcy złotych. Zdaniem prokuratury nie tylko wyłudzali oni pieniądze, ale też fałszowali dokumentację medyczną. Dentyści przyznali się do winy i chcą poddać się karze, a to oznacza, że będą musieli oddać wyłudzone pieniądze.

Długa lista zarzutów

Z ustaleń śledczych wynika, że choć pacjenci płacili za wykonaną usługę stomatologiczną, to wykonany zabieg był zgłaszany też do NFZ. - Tak jakby leczenie odbywało się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Poza tym ustalono, że A. i M., dążąc do maksymalizacji zysków w ramach prowadzonych praktyk stomatologicznych zwracali się o refundację świadczeń, których nie realizowali - przekazuje Bar. To jednak nie koniec tego, co zdaniem prokuratury, mają na sumieniu. - Kolejną formą nadużycia było występowanie do NFZ o refundację usługi medycznej, którą w rzeczywistości realizował drugi ze stomatologów. Oprócz tego na potrzeby dokonywanych wyłudzeń preparowana była dokumentacja medyczna pacjentów - opisuje prokurator.