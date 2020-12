Spieszył się, więc sam ściągnął blokadę z koła i odjechał. Asystent Beaty Kempy przeprasza

Zaparkował samochód w miejscu, w którym nie powinien, a później sam postanowił pozbyć się blokady nałożonej przez strażników miejskich. Zachowanie asystenta europosłanki Beaty Kempy nagrał jeden z mieszkańców Opola. "Musiałem wyjechać w pilnej sprawie rodzinnej" - tłumaczy mężczyzna w mediach społecznościowych i przeprasza za swoje zachowanie. A jego przełożona zapowiada, że poniesie on konsekwencje.

Do zdarzenia doszło pod koniec września, ale dopiero niedawno sprawa ujrzała światło dzienne. - Z balkonu zauważyłem człowieka, który demontuje blokadę w swoim aucie, którą założyła mu straż miejska. Auto stało w miejscu niedozwolonym, na drodze przeciwpożarowej - relacjonuje Janusz Spiegel, autor nagrania. I dodaje, że o sprawie powiadomił straż miejską. Podkreśla też, że w momencie nagrywania nie wiedział, że mężczyzna, który postanowił sam pozbyć się blokady z kół, to asystent europosłanki Beaty Kempy. Na nagraniu widać, jak mężczyzna chowa blokadę do bagażnika samochodu i odjeżdża.