Mniej lekcji niemieckiego dla uczniów z mniejszości niemieckiej. Zareagował sejmik opolski

Zamiast trzech godzin tygodniowo - tylko jedna. Rozporządzenie ministra edukacji i nauki znacznie ogranicza liczbę zajęć z języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Według radnych sejmiku opolskiego to dyskryminacja uczniów i działanie na szkodę całego regionu. Uchwałę podjęli we wtorek.

We wtorek podczas sesji sejmiku województw opolskiego radni głosami rządzącej w regionie koalicji KO-PSL-Mniejszość Niemiecka przyjęli apel do władz RP w sprawie ostatnich działań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Chodzi o kwestię nauczania w polskich szkołach języka niemieckiego jako ojczystego. Według autorów apelu rozporządzenie ministra, które zmniejszyło wymiar nauki języka mniejszości z trzech do godziny tygodniowo, jest formą dyskryminacji tej grupy obywateli Polski.