Fryzjer nie musi płacić grzywny nałożonej przez sanepid. Tak zdecydował sąd. "Rozporządzenie to za mało"

WSA umorzył postępowanie

To był jednak dopiero początek jego problemów. Policja skierowała sprawę do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, który wszczął postępowanie administracyjne, skutkujące nałożeniem na fryzjera grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Tę decyzję utrzymał w mocy Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniósł pełnomocnik właściciela zakładu fryzjerskiego.

"Rozporządzenie to za mało"

"Nie można przenieść kompetencji do ograniczeń z ustawy do rozporządzenia"

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zwrócił uwagę na to, że jeżeli ustawodawca decyduje się nie wprowadzać stanu klęski żywiołowej i korzystać z tych, nazwijmy to ułatwień w zakresie procesu legislacyjnego, związanych ze stanem klęski żywiołowej, jeżeli będzie stosował typową działalność ustawodawczą, musi zachować wszystkie warunki, rygory dotyczące zachowania istoty wolności i praw, które są opisane w konstytucji, w tym w ramach swobody działalności gospodarczej - mówi Mitoraj. - Kompetencja Rady Ministrów nie może być niekontrolowana aktem rangi ustawowej. To ustawa musi pokazać w jakim zakresie Rada Ministrów może ten akt ustanowić. Regulacje te nie mogą być istotą pewnej wolności czy prawa. Nie można przenieść tej kompetencji do ograniczeń z ustawy do rozporządzenia. W rozporządzeniu w zasadzie powinny znaleźć się kwestie stricte techniczne, wykonawcze co do aktu prawnego rangi ustawowej - dodaje prawnik.