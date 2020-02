Twierdzi, że nie wiedziała o ciąży. Po porodzie jej dziecko utopiło się w toalecie. Ruszył proces

Wydarzenia rozegrały się w Gierałtowicach, gdzie oskarżona mieszkała z parterem. 27 czerwca ubiegłego roku kobieta wezwała karetkę. Na miejscu, w łazience, ratownicy znaleźli zwłoki noworodka. Sabinę W. przetransportowano do szpitala, natomiast zwłoki dziecka zabezpieczono do sekcji.

"Nie umiałam sobie poradzić z krwią"

- Siedziałam na ubikacji, nagle zaczęłam wyciskać, to był dla mnie szok, nie wiedziałam, co się działo. Nawet nie usłyszałam płaczu dziecka, bo tak mi szumiało w głowie, że byłam nieprzytomna. Zaczęłam rodzić, w domu było pełno krwi. W trakcie tego wyciskania dziecko wypadło ze mnie i wpadło do ubikacji. Wstałam z ubikacji, nie wiedziałam, czy to dziecko płakało, byłam słaba i i szumiało mi w głowie. Nie wiedziałam o co chodzi, nie umiałam sobie poradzić z tą krwią - odczytywał wyjaśnienia oskarżonej sędzia Mateusz Świst.