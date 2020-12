Prokuratura zaskarżyła wyrok i chce surowszej kary w sprawie byłego polityka PiS

Wielokrotnie przyłapany bez prawa jazdy

Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, prokuratura otrzymała anonim, że doradca wojewody od kilku lat korzystał z parkingu strzeżonego przed głównym wejściem do urzędu wojewódzkiego. Według ustaleń opolskiej "Gazety Wyborczej" miał też pobierać zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

- Twierdzimy, że jeżeli damy mu szansę w postaci warunkowego umorzenia postępowania, to on będzie przestrzegał porządku prawnego - przekonywał przed sądem prokurator Marek Śledziona.

Składając wniosek o umorzenie sprawy prokuratura domagała się wymierzenia kary w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów przez rok oraz kary finansowej - 10 tysięcy złotych. - To długi okres, bo co prawda najniższy, ale jednak okres odczuwalny - mówił Śledziona.

Mocne dowody

Do sprawy we wrześniu 2019 roku odniósł się nawet prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak mówił, Prokuratura Krajowa negatywnie oceniła decyzję prokuratora dotyczącą warunkowego umorzenia i wszczęła postępowanie służbowe. - Dowiedziałem się o tej sprawie i poleciłem natychmiast zbadać te doniesienia. Prokuratura zawsze musi działać w sposób pryncypialny i stanowczy. Jeżeli tak się nie dzieje, kogokolwiek by to nie dotyczyło, zawsze będę podejmował zdecydowane działania - zapewniał Ziobro.