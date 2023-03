Zatrzymano podejrzanego o podpalenie placu zabaw. W przeszłości był już karany za wzniecanie pożarów

Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie placu zabaw. 38-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, dokładnie opisał sposób działania, ale nie wyjaśnił swoich motywów. W przeszłości był już karany za wzniecanie pożarów, dlatego będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Ze wstępnych informacji przekazywanych przez strażaków wynikało, że doszło do celowego podpalenia, dlatego od wczesnego poranka nad sprawą pracowali już kryminalni. Zabezpieczono ślady, dowody, na miejscu był też biegły z zakresu pożarnictwa.

Znany z podpaleń w przeszłości

- Zebrany materiał dowodowy nie budził wątpliwości policjantów. Ponadto mężczyzna był dobrze znany stróżom prawa. 38-latek był już wcześniej skazany za przestępstwa związane z podłożeniem ognia i wznieceniem pożarów. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Natomiast we wtorek z udziałem zatrzymanego policjanci przeprowadzili wizję lokalną, w trakcie której 38-latek przyznał się do podpalenia placu zabaw. Opisał dokładnie sposób działania, nie wyjaśnił jednak motywu, jakim się kierował - informuje Agnieszka Nierychła, rzeczniczka opolskiej policji.