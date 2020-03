Był policjantem albo żołnierzem. 100 oszukanych i duże pieniądze. "Tylko w kasynach wydał 1,5 miliona złotych"

"W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze"

Wtedy policja - za zgodą prokuratury i sądu - opublikowała wizerunek mężczyzny. Wszystko po to, by szybciej dotrzeć do ofiar mężczyzny. Teraz śledczy informują, że liczba pokrzywdzonych przez Klemczaka wzrosła do stu. A jego dane - choć on sam przebywa za kratami i czeka na rezultaty postępowania - wciąż mogą być podawane do publicznej wiadomości. Policjanci szukają bowiem kolejnych ofiar.