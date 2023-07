Pelikan uciekł z zoo w Opolu. Widziany był we Wrocławiu

Z zoo w Opolu uciekł dorosły pelikan. Na początku przebywał niedaleko ogrodu zoologicznego, teraz widziany był we Wrocławiu. Pracownicy zoo liczą, że uda się przechwycić ptaka, gdy ten - z braku możliwości zdobycia pożywienia - nieco osłabnie i przestanie latać.

- Pewnie odkrył piękno latania, jaka to przyjemność - stwierdził Krzysztof Kazanowski, główny specjalista do spraw hodowlano-dydaktycznych w opolskim ogrodzie zoologicznym i jego wicedyrektor.

Na początku zeszłego tygodnia z zoo odleciał pelikan. Początkowo trzymał się w pobliżu - wśród konarów drzew na wyspie Bolko. Teraz został zauważony w pobliżu jazu Psie Pole niedaleko mostów warszawskich we Wrocławiu. Nagrał go jeden z mieszkańców.

Pelikan wciąż jest poza ogrodem zoologicznym Paweł Palcat

Próbowali na jedzenie, próbowali w nocy

- Podejmowaliśmy różne próby, żeby go zwabić na jedzenie, a później, żeby go złapać - wieczorem czy wręcz w nocy, kiedy ptaki gorzej widzą. Była akcja ze strażą pożarną. W mieście nie ma jednak ciemnych nocy. Noce są jasne. Wszystko widać. I on również nas widział. Dał się podejść jedynie na metr. Jak już byliśmy metr od niego, spokojnie odfrunął - relacjonował Kazanowski.

Ptak ruszył w drogę. - Dostawaliśmy różne informacje, a to ze Strzelina, a to z Brzegu Dolnego - opisał wicedyrektor ogrodu. W końcu pelikan doleciał do Wrocławia, gdzie nagrał go jeden z mieszkańców. - Film rozwiał wszelkie wątpliwości, że we Wrocławiu jest nasz pelikan - zaznaczył Kazanowski.

Wcześniej mówił nam, że pelikany w opolskim zoo przebywają na otwartym basenie, a żeby uniemożliwić im swobodne latanie, mają podcinane lotki. Jednak w tym przypadku pióra na tyle mu odrosły, że pelikan dał radę odfrunąć.

Jak złapać pelikana?

Pytany o to, w jaki sposób sprawić, aby ptak wrócił do ogrodu zoologicznego, przyznał, że póki może swobodnie latać, będzie to bardzo trudne.

Latanie nie sprawia mu problemu Paweł Palcat

Krzysztof Kazanowski: wybiera miejsca gdzie jest woda, po to aby szukać pokarmu TVN24

Zdaniem Kazanowskiego pelikana może udać się złapać, gdy będzie zbliżała się zima i "uciekinier" - z braku możliwości zdobycia pożywienia - nieco osłabnie i nie da rady latać.

Ucieczki zdarzały się już wcześniej

W 2018 roku z wybiegu opolskiego zoo uciekł wyjec. Został schwytany po kilkudziesięciu minutach. Dwa lata wcześniej, na kilkanaście minut, zoo opuścił młody ryś. - Mieliśmy oficjalne otwarcie nowego wybiegu. Na miejscu było wielu reporterów, a jednemu z rysiów nie spodobało się zamieszanie. Postanowił opuścić wybieg, wyskoczył, odbił się od drzewa i przeskoczył zabezpieczenia - mówił wówczas Lesław Sobieraj, dyrektor opolskiego zoo. Zwierzę zostało namierzone, uśpione i wróciło na swój wybieg.

