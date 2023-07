Pelikan uciekł z zoo. "Na razie nie sposób skłonić go do powrotu"

Z zoo w Opolu uciekł dorosły pelikan. Ptak przebywa wśród drzew na wyspie w pobliżu basenu, z którego się oddalił. Choć opiekun podchodzi do niego z jedzeniem, na razie nie sposób jest skłonić ptaka do powrotu. Pracownicy zoo apelują, żeby na własną rękę go nie łapać ani nie płoszyć zwierzęcia.