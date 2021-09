Miał organizować nielegalne walki psów. 41-latek, podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami, w areszcie

Zarzuty i areszt dla 41-latka

W sprawie zatrzymano 41-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się, ze szczególnym okrucieństwem, nad jednym z psów. Zdaniem śledczych zmuszał czworonoga do zachowań sprzecznych z jego naturą, angażował psa do udziału w walkach, a przez to skazywał go na cierpienie. Właściciel czworonogów, został decyzją sądu, aresztowany na dwa miesiące. A za znęcanie się, ze szczególnym okrucieństwem, nad zwierzętami grozi mu do pięciu lat więzienia.