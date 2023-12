Miał być pracownikiem platformy wiertniczej, którą zaatakowali somalijscy piraci. Okazał się oszustem

czytaj dalej

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w środę prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Warszawski sąd okręgowy uznał ich za winnych w związku z działaniami operacyjnymi podczas tzw. afery gruntowej. - Czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi (...) Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo - mówiła sędzia Anna Bator-Ciesielska. - To wyrok, którego nie uznajemy - oświadczył Mariusz Kamiński.