Klienci płacili za usługi seksualne, kobiety za to, że mogły je świadczyć przy drogach

Gang, który miał zarabiać na prostytucji, działał - według prokuratorów - na Opolszczyźnie od listopada 2012 roku. Szefem grupy miał być 45-letni dziś Rafał L. - Stworzył on mechanizm wymuszania pieniędzy od kobiet, które parały się prostytucją przydrożną oraz w wynajmowanych mieszkaniach - informuje Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jak ustalili śledczy, L. stworzył specjalny cennik. Tygodniową stawką za możliwość uprawiania prostytucji domowej było 200 złotych. Z kolei za usługi seksualne świadczone przy głównych drogach wylotowych z Opola kobiety musiały płacić od 200 do 350 złotych. W tym przypadku - jak twierdzą prokuratorzy - stawka różniła się w zależności od pory roku. Zimą za możliwość prostytuowania się kobiety płaciły sutenerom 200 złotych.

- O konieczności płacenia haraczu kobiety, które przyjeżdżały do Opola, by uprawiać przydrożną prostytucję, były informowane przez członków grupy bezpośrednio w miejscu, w którym oferowały usługi - przekazuje Bar. Z kolei do kobiet, które swoje usługi proponowały w mieszkaniach w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu, gang docierał poprzez ogłoszenia zamieszczane w internecie.