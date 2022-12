Na autostradzie zginął ojciec i jego 12-letnia córka. Policja szuka świadków wypadku

Do wypadku doszło w poniedziałek 21 listopada około godziny 13.35 na 224. kilometrze autostrady A4 , pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód.

W wyniku doznanych obrażeń, na miejscu zginął 52-letni ojciec, pan Ryszard i jego 12-letnia córka Kalina. Dwoje pozostałych pasażerów - dziewięcioletnia Faustyna i 15-letni Karol trafili z poważnymi obrażeniami do szpitala. Lekarze cały czas walczą o życie dziewczynki. Stan chłopca poprawia się.

Opolska policja apeluje do osób, które były świadkami tego wypadku o kontakt z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod numerem telefonu 47 861 26 41 .

Kierowca z zarzutem

- Prokurator zarzucił kierującemu pojazdem, że nie zachował należytej ostrożności, jadąc za pojazdem marki ford, i najechał na jego tył. To spowodowało uderzenie pojazdu osobowego w samochód jadący przed nim - informował Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jacek P. nie przyznał się do popełnienia czynu. Złożył wyjaśnienia i przedstawił swoją wersję wydarzeń. - Według jego oceny odległość była właściwa, a do najechania doszło dlatego, że kierowca forda gwałtownie zahamował. Przyjmujemy, że jest to linia obrony podejrzanego - dodawał prokurator.