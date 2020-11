Prokuratura: uwiódł zakonnicę i kilkadziesiąt innych kobiet, wyłudzone pieniądze wydawał w kasynach. Akt oskarżenia

Ile ofiar ?

Policja opublikowała wówczas wizerunek mężczyzny i apelowała do jego ofiar o zgłaszanie się.

W trakcie śledztwa okazało się, że pokrzywdzonych przez Piotra K. jest co najmniej kilkadziesiąt. Co jakiś czas zgłaszały się kolejne. Oszust, który używał kilku nazwisk, regularnie zmieniał swój wizerunek i przedstawiał się jako przedsiębiorca, wojskowy, windykator czy policjant, często wchodził z oszukiwanymi kobietami w bliskie relacje. Następnie namawiał je do wspólnych inwestycji, a po otrzymaniu pieniędzy znikał w poszukiwaniu kolejnej ofiary.