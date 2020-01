Autobus uderzył w drzewo. 10 osób poszkodowanych

W miejscowości Olszyny (woj. dolnośląskie) autobus, którym podróżowali głównie uczniowie jadący do szkół, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Jezdnia w miejscu wypadku była oblodzona. Zdaniem służb, to właśnie mogło przyczynić się do zdarzenia. Według najnowszych danych policji poszkodowanych zostało 10 osób.