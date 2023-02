Mgła, deszcz, wzniesienie, podwójna ciągła i ciężarówka jadąca z naprzeciwka. Niebezpieczne wyprzedzanie

Wyprzedzanie w deszczu i we mgle. Za nim jechali policjanci

- Ta zakończyła się mandatem w wysokości 1100 złotych za niestosowanie się do znaku B-25, to jest zakazu wyprzedzania. Mundurowi mieli także uwagi co do stanu technicznego pojazdu. Na konto kierowcy wpłynęło 15 punktów karnych. Apelujemy o rozwagę na drodze i przypominamy, że pośpiech i brawura to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych - przestrzega Filak.