Zatrzymali cztery osoby. Chodzi o groźby i znieważenie ginekolożki z Oleśnicy

Oleśnica. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala. Źródło: TVN24

Fala hejtu spłynęła na szpital w Oleśnicy i pracującą w nim ginekolożkę Gizelę Jagielską. Groźby przybrały na sile tuż po tym, jak w ubiegłym tygodniu do placówki wtargnął europoseł i kandydat na prezydenta Grzegorz Braun. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy poinformowała, że w sprawie gróźb zatrzymano cztery osoby. Wśród zatrzymanych ma być ksiądz.

W związku z tą sprawą policja zatrzymała cztery osoby. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przekazała, że trzy osoby zatrzymano w charakterze podejrzanych.

Zarówno o szpitalu w Oleśnicy jak i o ginekolożce zrobiło się głośno po publikacji na temat historii pacjentki z Łodzi, u której zdiagnozowano wadę płodu. Jej ciążę przerwano w szpitalu w 36 tygodniu w Oleśnicy.

Kilka dni temu do lecznicy wtargnął europoseł i kandydat w wyborach prezydenckich Grzegorz Braun. Polityk uniemożliwił lekarce pracę i blokował jej wyjście z sekretariatu.

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia wolności i pomówienie lekarki. Badanych jest kilka wątków.

Policjanci zatrzymali cztery osoby w związku z groźbami karalnymi i znieważeniem ginekolożki Gizeli Jagielskiej - potwierdziła w środę Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy. Lekarka pracuje w szpitalu w Oleśnicy, do którego kilka dni temu wtargnął europoseł i kandydat w wyborach prezydenckich Grzegorz Braun. Polityk pojawił się w lecznicy z kilkoma osobami i wykrzykiwał, że chce dokonać "obywatelskiego zatrzymania lekarki". Powodem jego wizyty miał być fakt, że lekarka wykonuje w tej placówce zabiegi legalnej aborcji.

Braun uniemożliwił doktor Jagielskiej opuszczenie sekretariatu i powrót na oddział, nad którym sprawowała nadzór. Jagielska relacjonowała w mediach społecznościowych, że została uwięziona przez otoczenie Brauna.

W związku z tą sytuacją, zarówno do szpitala w Oleśnicy jak i do samej doktor Jagielskiej kierowane są groźby. Wiadomo, że zakończyły się już czynności z dwoma z czterech zatrzymanych osób. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wskazała, że trzy osoby zatrzymano w charakterze podejrzanych, a jedna osobę jako świadka.

Prokuratura na razie nie chce udzielać informacji dotyczących tożsamości zatrzymanych, ewentualnych zarzutów, które mogą usłyszeć, czy środków zapobiegawczych. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Kaja Godek, przewodnicząca Fundacji Życie i Rodzina, poinformowała w mediach społecznościowych, że jedną z zatrzymanych osób jest ksiądz z Podkarpacia, który miał napisać do Gizeli Jagielskiej na adres szpitala "niekulturalnego mejla". Prokuratura nie komentuje tych doniesień.

"Nie mam zamiaru poddawać się waszemu hejtowi"

Gizela Jagielska w mediach społecznościowych zwróciła się bezpośrednio do hejterów. "Nie mam zamiaru poddawać się waszemu hejtowi. W poniedziałek wrócę po urlopie do pracy. I będę jak zwykle przyjmować porody, robić USG, badać noworodki, operować i robić aborcje” - napisała w niedzielę.

Udzieliła również wywiadu Gazecie Wyborczej, w którym powiedziała: po ataku Brauna hejt na nas się nie nasilił, on nas zalał. Zaznaczyła również, że jej znajomi, sąsiedzi, ludzie, których nie znała wcześniej, dali jej bardzo dużo wsparcia. - Stale spływają do mnie pytania, czy czegoś nie potrzebuję, czy można nam w czymś pomóc. Pokrzepiające jest to, że wśród tych osób są również ginekolodzy, ale smutne, że to tylko niewielka reprezentacja naszego środowiska - powiedziała.

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki. Śledczy sprawdzają kilka wątków. Również ten, czy w wyniku działań Grzegorza Brauna i jego otoczenia doszło do zagrożenia zdrowia lub życia pacjentek lecznicy. Po zebraniu materiału dowodowego prokuratura rozważy sporządzenie wniosku o uchylenie immunitetu.

Po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy, zawiadomienie złożył również Grzegorz Braun, który twierdzi, że doktor Jagielska naruszyła jego nietykalność osobistą. Wyjaśnieniem tej kwestii zajmuje się policja.

"Chcieli oszczędzić Felkowi cierpienia"

O szpitalu w Oleśnicy zrobiło się głośno kilka tygodni temu. "Gazeta Wyborcza" opisała historię pani Anity, która była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i miała być wprowadzana w błąd przez lekarzy na temat stanu swojej ciąży. Dopiero na późnym etapie ciąży kobieta dowiedziała się o poważnych wadach płodu, w związku z czym planowała aborcję. Pomocy wśród organizacji proaborcyjnych szukała w tej sprawie rodzina pacjentki.

Po powrocie z oddziału psychiatrycznego została poddana kolejnym badaniom i zwołano dwa konsylia, na których miały zapaść decyzje dotyczące dalszego postępowania z ciążą. Pacjentka złożyła podanie o aborcję, konsylium psychiatryczne uznało, że "istnieją przesłanki do terminacji ciąży".

Pani Anita razem z mężem zdecydowali się na aborcję, "chcąc oszczędzić Felkowi cierpienia". Zażądano od niej więcej badań. Podczas konsultacji lekarskich pacjentka miała czuć się zlekceważona z powodu sprzecznych informacji specjalistów.

Część lekarzy twierdziła, że wada jest poważna, podczas gdy inni utrzymywali, że rokowania są niejasne i więcej będzie wiadomo dopiero po narodzinach. Miała nie uzyskać jednoznacznego wsparcia w decyzji o przerwaniu ciąży, a jej stan psychiczny był ignorowany. Kobieta wypisała się ze szpitala na żądanie.

Ciążę przerwano ostatecznie w szpitalu w Oleśnicy. Zabieg przerwania ciąży w 36. tygodniu przeprowadziła ginekolożka dr Gizela Jagielska, stosując metodę indukcji asystolii płodu. Polega ona na podaniu do jego serca chlorku potasu w zastrzyku. Lekarka oceniła, że przerwanie tej ciąży było zgodne z prawem. Wskazała również, że konsultowała się z krajowym konsultantem.